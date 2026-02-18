Ponies recensione | una serie irriverente spassosa e toccante

La serie Ponies, uscita di recente, ha riscosso successo perché combina momenti divertenti e toccanti, grazie alle interpretazioni di Emilia Clarke e Haley Lu Richardson. La storia segue due donne, apparentemente normali, che si rivelano essere spie in incognito, creando situazioni improbabili e spesso esilaranti. La trama si svolge tra equivoci e colpi di scena, portando lo spettatore in un mondo in cui nulla è come sembra. La serie conquista per il tono irriverente e il modo in cui affronta temi delicati con leggerezza.

Ricordate The Americans? Ecco. Emilia Clarke e Haley Lu Richardson sono due improbabili mogli-spie in uno show in salsa dramedy. In streaming su TimVision. Ci sono le cosiddette persone di interesse. Non solo i sospettati e testimoni durante un'indagine ma anche coloro che potevano diventare utili alla causa durante la Guerra Fredda, tanto dalla fazione sovietica quanto da quella statunitense. Ci sono però anche le persone di nessun interesse, anonime ed inutili ai fini del conflitto. O forse no. È proprio su di loro che si concentra Ponies la nuova serie disponibile in streaming su TimVision. Protagoniste Emilia Clarke e Haley Lu Richardson nei panni di due vedove la cui vita viene ribaltata quanto diventano spie.