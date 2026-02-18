Pomodoro Squeri | Filiera a rischio l’Egitto è aggressivo

Il presidente di Squeri dichiara che la produzione di pomodoro da industria italiana è a rischio a causa della concorrenza aggressiva dell’Egitto. La filiera italiana si trova sotto pressione, con prezzi che scendono e fornitori stranieri che aumentano le importazioni. Un rappresentante di settore spiega che le aziende locali faticano a competere sui mercati europei, dove il prodotto egiziano invade gli scaffali. La situazione preoccupa gli agricoltori e mette a dura prova la continuità della produzione italiana. La questione resta aperta e ancora senza soluzioni definitive.

Il direttore generale di Steriltom: «Purtroppo ci sono Paesi dove la sicurezza alimentare non viene presidiata e il rischio di residui di pesticidi dannosi per l'uomo è concreto» «Siamo felici di apprendere dell'intervento del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni a difesa di una produzione base del Made in Italy come quella del pomodoro da industria». Lo dichiara Alessandro Squeri, direttore generale di Steriltom, azienda leader in Ue nella produzione di polpa di pomodoro per i canali professionali, Food Service ed Industria in merito all'interrogazione al Governo presentata dal parlamentare Mirco Carloni sui rischi legati alle importazioni di derivati di pomodoro dall'Egitto.