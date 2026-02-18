Polo Progressita e di Sinistra | Strano il silenzio della politica sui rifiuti di Codupino

Il Polo Progressista e di Sinistra critica la mancanza di reazioni della politica alla crisi dei rifiuti a Codupino, che ha attirato l’attenzione per un’indagine penale sulla discarica e il fermo di Arpat sui conferimenti di vetro. La situazione si aggrava con l’assenza di risposte ufficiali da parte dell’amministrazione comunale, mentre l’opposizione denuncia un grave silenzio che alimenta le preoccupazioni dei cittadini. Per esempio, l’indagine sulla discarica coinvolge anche un’azienda locale che gestisce il sito.

Codupino nel mirino: l’opposizione denuncia il silenzio sulla crisi rifiuti a Massa. Una discarica al centro di un’indagine penale, un fermo imposto da Arpat sui conferimenti di vetro e un’apparente assenza di reazioni politiche: la discarica di Codupino a Massa è al centro di una crescente polemica che vede il Polo Progressista e di Sinistra accusare la giunta locale di immobilismo e mancanza di trasparenza nella gestione dei rifiuti. La vicenda solleva interrogativi sulla capacità delle società partecipate dal Comune di affrontare le emergenze ambientali e sulla necessità di un’indagine approfondita sulle procedure adottate negli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

