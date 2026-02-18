Poliziotti alle udienze della maschera licenziata dalla Scala la procura apre un'indagine | Interferenze illecite
La procura ha avviato un’indagine dopo aver scoperto che alcuni poliziotti si sono presentati alle udienze riguardanti la maschera licenziata dal Teatro alla Scala. La presenza delle forze dell’ordine durante il procedimento ha sollevato dubbi sulla regolarità delle procedure. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione è stato il fatto che alcuni agenti si sono seduti tra il pubblico, senza essere stati convocati come testimoni.
La procura ha aperto un fascicolo per indagare sulla presunta presenza di poliziotti alle udienze sul caso della maschera licenziata dal Teatro alla Scala. "Interferenze di questi tipo? Un attacco all'equilibrio democratico", ha denunciato il sindacato a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La maschera licenziata per aver gridato “Palestina Libera”: “Sarò risarcita dalla Scala. È una vittoria politica”
Leggi anche: Maschera licenziata per aver gridato “Palestina Libera”, condannato il Teatro alla Scala: dovrà risarcirlaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Decreto Sicurezza – Riunione al DAP; Maschera Pro-Pal licenziata dalla Scala, la causa di lavoro è un giallo: il giudice vede entrare tre poliziotti, il Questore smentisce.
QUESTURA DI TERAMO “ROMPE UNA BOTTIGLIA IN TESTA AD UN UOMO E AGGREDISCE I POLIZIOTTI: ARRESTATA DALLA POLIZIA DI STATO” Una furia incontenibile, che solo la prontezza e la professionalità degli agenti è riuscita a limitare. Una giova facebook