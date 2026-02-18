Poliziotti alle udienze della maschera licenziata dalla Scala la procura apre un'indagine | Interferenze illecite

La procura ha avviato un’indagine dopo aver scoperto che alcuni poliziotti si sono presentati alle udienze riguardanti la maschera licenziata dal Teatro alla Scala. La presenza delle forze dell’ordine durante il procedimento ha sollevato dubbi sulla regolarità delle procedure. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione è stato il fatto che alcuni agenti si sono seduti tra il pubblico, senza essere stati convocati come testimoni.