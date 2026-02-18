Polisportiva Santa Maria Cilento | Rispettiamo tutti ma gestiamo le nostre risorse con saggezza

Carmelo Condemi ha preso le redini della Polisportiva Santa Maria Cilento, portando avanti una gestione oculata delle risorse del club. La società ha deciso di investire solo nelle attività più urgenti, evitando spese superflue. In questo modo, mira a garantire la stabilità finanziaria e a sostenere i progetti sportivi a lungo termine.

L'Impatto di Carmelo Condemi sulla Polisportiva Santa Maria Cilento. L'allenatore della Polisportiva Santa Maria Cilento, Carmelo Condemi, ha recentemente condiviso il suo punto di vista sui progressi della squadra durante un'intervista nel programma Sport Set. La sua visione e il suo impegno sono stati determinanti nel trasformare le prospettive della squadra, che oggi si presenta come una realtà rispettata nel panorama calcistico. Condemi ha sottolineato l'importanza di aver lavorato per raggiungere una stabilità economica e sportiva.