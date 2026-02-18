Il Bologna ha riscattato Tommaso Pobega dal Milan, confermando l’accordo dopo settimane di trattative. La società emiliana ha deciso di investire sul centrocampista, che nelle ultime stagioni ha mostrato buone qualità in prestito. Il giocatore, che ha già svolto le visite mediche, torna così in Serie A con una nuova maglia. Il Milan ha ottenuto un ritorno economico, mentre il Bologna punta a rinforzare il reparto mediano.

"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva". Questo il comunicato del Bologna che annuncia il riscatto di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 non è quindi più di proprietà del Milan. Con la maglia rossonera 43 presenze con 3 gol, al momento con il Bologna siamo a 55 presenze con 7 gol e 5 assist, un impatto decisamente migliore. LEGGI ANCHE: Milan-Como, probabili formazioni: Jashari e non solo. Allegri rivoluziona tutto>>> Per il Diavolo ottime notizie in vista della chiusura del bilancio della prossima stagione: da Pobega una plusvalenza completa visto che è un prodotto del settore giovanile dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pobega riscattato dal Bologna: è ufficiale. Sorride il bilancio del Milan

