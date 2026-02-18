L’Atalanta perde 2-0 contro il Borussia Dortmund nella prima partita dei playoff di Champions League. La squadra bergamasca subisce i gol di Guirassy e Beier nel primo tempo, complicando il passaggio del turno. La partita si gioca a Dortmund, dove il pubblico locale ha spinto i padroni di casa fin dall’inizio.

AGI - Strada in salita per l'Atalanta. Nell'andata dei playoff di Champions League, la Dea si arrende in casa del Borussia Dortmund, che vince 2-0 grazie alle reti di Guirassy e Beier nel primo tempo. Il calcio d'inizio è posticipato di 15 minuti per un ritardo dei tedeschi nel raggiungere lo stadio. Kovac schiera in difesa il 2008 italiano Reggiani, che ha esordito in Bundesliga solo dieci giorni fa. Inizio shock per l'Atalanta. Palladino sceglie Scamacca in avanti e Kossonou in difesa. Per quest'ultimo, però, l'inizio non è dei migliori, perché dopo 120 secondi si fa sovrastare da Guirassy sull'1-0 del Dortmund. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Playoff Champions: Atalanta ko a Dortmund, il Borussia vince 2-0

