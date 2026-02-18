Pizzo | Arresto per stalking e minacce all’ex moglie escalation di violenza e paura in un negozio

A Pizzo, un uomo è finito in manette dopo aver violato il divieto di avvicinamento, minacciando ancora una volta l’ex moglie. La donna, sconvolta, si era rivolta alle forze dell’ordine dopo aver ricevuto insulti e pressioni continue. Nei giorni scorsi, il sospetto si è recato nel negozio dove lavora la vittima, creando un clima di tensione e timore. La situazione è diventata insostenibile, portando alla sua immediata cattura. La vicenda ha scosso l’intera comunità locale.

Pizzo, Arresto per Violazione del Divieto di Avvicinamento: Escalation di Minacce e Paura per l'Ex Moglie. Un uomo è stato arrestato a Pizzo, nel Vibonese, dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex moglie e per atti persecutori. L'arresto è avvenuto all'interno di un esercizio commerciale dove lavora la donna, aggravando una situazione già pendente davanti all'autorità giudiziaria. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare l'uomo, che aveva minacciato la sua ex coniuge, e di metterlo ai domiciliari. La Dinamica dell'Arresto e il Quadro Preesistente.