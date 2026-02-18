Pizzaballa smaschera il Board of Peace | colonialismo travestito da diplomazia mentre Gaza muore nel silenzio
Il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, ha denunciato il “Board of Peace” accusandolo di essere un'operazione colonialista che normalizza la distruzione a Gaza, dove i civili continuano a morire nel silenzio. Pizzaballa ha criticato l’organismo per aver escluso i rappresentanti palestinesi e aver preso decisioni senza coinvolgerli, rafforzando così la percezione di una diplomazia che avvantaggia interessi esterni. La sua denuncia si rivolge direttamente a chi gestisce le politiche nella regione, evidenziando come questa situazione perpetui una forma di colonialismo mascherato da tentativi di pace.
Le parole del cardinale Pierbattista Pizzaballa squarciano il velo dell’ipocrisia: il cosiddetto “Board of Peace” è «una operazione colonialista: altri che decidono per i palestinesi». Non un lapsus, ma un atto d’accusa politico e morale. Mentre a Gaza si continua a morire sotto le bombe, nel freddo e tra le infezioni, c’è chi pensa di ridisegnare il futuro di un popolo senza quel popolo. È la vecchia logica del mandato, della tutela imposta, del protettorato mascherato da stabilizzazione. Il “Board” nasce con la pretesa di amministrare la pace, ma nei fatti rischia di amministrare l’esclusione: sostituisce la rappresentanza palestinese con un consesso di interessi esterni, spoliticizza l’occupazione, normalizza l’assedio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
