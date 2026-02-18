Pixel 9 ora supporta airdrop per la condivisione rapida dei file

Il Pixel 9 ora supporta AirDrop per la condivisione rapida dei file. Questa novità deriva da un aggiornamento che integra la tecnologia di Apple nella funzione Quick Share sui dispositivi Android. Ora gli utenti possono inviare foto e documenti in modo più semplice e veloce, senza dover ricorrere a app di terze parti. La compatibilità con AirDrop apre nuove possibilità di collaborazione tra Android e prodotti Apple. Molti utenti hanno già iniziato a sperimentare questa funzionalità sul loro smartphone.

un aggiornamento recente estende la funzionalità di condivisione rapida introducendo la compatibilità con AirDrop all'interno di Quick Share sui dispositivi Android. la feature, considerata l'equivalente di AirDrop per la piattaforma, consente lo scambio immediato di file tra telefoni vicini senza necessità di una connessione internet, facilitando la collaborazione tra amici, familiari e colleghi. la casa madre ha confermato che l'implementazione avverrà progressivamente sui dispositivi interessati. compatibilità airdrop su pixel 9 con quick share. l'aggiornamento porta la compatibilità con AirDrop a una gamma di modelli pixel 9, ampliando notevolmente le possibilità di condivisione.