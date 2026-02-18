pixel 11 sblocco facciale finalmente disponibile

Google ha annunciato che lo sblocco facciale avanzato, chiamato Project Toscana, sarà disponibile su Pixel 11. La funzione permette di sbloccare il telefono rapidamente semplicemente guardandolo. La tecnologia utilizza sensori più sofisticati per riconoscere il volto anche in condizioni di scarsa luce. Oltre a Pixel 11, il sistema potrebbe arrivare anche su alcuni Chromebook e integrarsi con Aluminium OS. La novità punta a migliorare la sicurezza e la praticità di utilizzo dei dispositivi Google. La data di rilascio ufficiale non è ancora stata comunicata.

Questo testo sintetizza le potenziali novità legate a un sistema di sblocco facciale avanzato sviluppato da Google, noto internamente come Project Toscana, e le implicazioni su Pixel 11, sugli Chromebooks e sul possibile collegamento con Aluminium OS. Le indiscrezioni indicano l’introduzione di una soluzione basata su sensori infrarossi, con possibile utilizzo di una configurazione sotto-schermo, per offrire un’autenticazione biometrica affidabile anche in condizioni di scarsa illuminazione. project toscana: una soluzione di sblocco facciale avanzata. Google ha esordito con un sistema di riconoscimento facciale di alto livello durante il ciclo del Pixel 4, ma l’evoluzione non ha seguito in modo marcato nelle generazioni successive. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

