Pittarello a Livorno prossima apertura in zona Levante

Pittarello aprirà presto un negozio a Livorno, attirando l’attenzione dei residenti e degli appassionati di scarpe. La catena, nota per le sue offerte, ha scelto la zona di Parco Levante per rafforzare la sua presenza nel territorio. La nuova apertura porterà più scelta e convenienza ai clienti locali, che potranno trovare il punto vendita già nei prossimi mesi.

Pittarello sbarca a Livorno: una nuova sfida per il commercio a Parco Levante. Livorno si prepara ad accogliere un nuovo punto vendita Pittarello, catena nazionale specializzata in calzature e accessori, nella zona di Parco Levante. L'apertura, annunciata il 17 febbraio 2026, rappresenta il primo investimento del brand in Toscana e prevede l'assunzione di personale qualificato attraverso una campagna di selezione già avviata. L'iniziativa mira a rivitalizzare un'area commerciale in cerca di una nuova identità. Un polo commerciale in evoluzione. L'arrivo di Pittarello a Livorno non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto di rinnovato dinamismo per il commercio locale.