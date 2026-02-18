Pittarello a Livorno prossima apertura in zona Levante | al via le candidature per la ricerca di personale

Pittarello ha annunciato l’apertura di un nuovo negozio a Livorno, precisamente in zona Parco Levante, a causa della crescita della domanda nella regione. La catena cerca personale per il punto vendita, invitando i candidati a presentare la loro candidatura attraverso il sito ufficiale. La scelta di questa zona mira ad attirare clienti provenienti dai quartieri limitrofi e dai centri commerciali vicini.

Pittarello è pronta a sbarcare a Livorno. La catena che commercializza scarpe e accessori per uomo, donna e bambino, aprirà un nuovo punto vendita in zona Parco Levante. Al momento l'azienda non ha ancora comunicato la data dell'inaugurazione del negozio, il primo in Toscana. Pittarello infatti conta oltre un centinaio di attività distribuite sul territorio nazionale, con una presenza concentrata soprattutto nel Nord e in parte del Centro Italia, prevalentemente all’interno di centri commerciali. In vista dell'apertura, le selezioni (candidature a questo link) per le posizioni di store manager e vice store manager sono già aperte.🔗 Leggi su Livornotoday.it

