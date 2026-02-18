Piste ciclo-pedonali | dalla Regione arrivano più di 2 milioni di euro
La Regione Lazio ha deciso di investire più di 2 milioni di euro nelle piste ciclo-pedonali di Terracina, per migliorare la mobilità sostenibile. La decisione arriva dopo che l’amministrazione ha presentato un progetto per ampliare le aree dedicate a biciclette e pedoni. Con questi fondi, si prevedono nuovi percorsi e interventi di sicurezza nelle zone più trafficate della città. L’obiettivo è rendere più facile e sicuro spostarsi a piedi o in bici. La fase di progettazione dovrebbe partire entro i prossimi mesi.
Stipulata la convenzione con Astral che permetterà di realizzare a Terracina il tratto di collegamento tra il mare e la parte più interne della città Oltre 2 milioni di euro per le piste ciclopedonali. Questa la buona notizia, in tema di mobilità sostenibile, per il Comune di Terracina che arriva dalla Regione Lazio. È stata infatti stipulata la convenzione tra Regione e Astral SpA per l’esecuzione dell’intervento di realizzazione del tratto ciclo-pedonale di collegamento tra Lungomare Circe e Lungolinea Pio VI. Con deliberazione di giunta dello scorso anno, su proposta del presidente Francesco Rocca, di concerto con il suo vice e assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione Roberta Angelilli e con l’assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture Manuela Rinaldi, il Comune di Terracina è stato ammesso al finanziamento di 2 milioni e 600 mila euro per la realizzazione del tratto ciclo-pedonale nell’ambito del PR Lazio FESR “Un’Europa più resiliente e più verde – Mobilità Urbana Sostenibile”, con l’obiettivo specifico di promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Piste a sci, dalla Regione 4,5 milioni di euro per sciare in sicurezzaLa Regione Piemonte ha destinato 4,5 milioni di euro per migliorare la sicurezza delle piste da sci e degli impianti di risalita.
Emergenza pediatri, dalla Regione 5 milioni di euro in piùLa Regione Piemonte ha deciso di mettere a disposizione altri cinque milioni di euro per i pediatri di libera scelta, rispondendo all’emergenza che riguarda la cura dei bambini.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nuovo ponte di Ponte Nossa, cantiere in primavera: previste piste ciclopedonali e una nuova rotatoria; Asseggiano – Forte Gazzera: la nuova pista ciclabile da 2,7 chilometri; Rotonde e piste ciclopedonali, investimento milionario per Verona sud; Rotonde e percorsi ciclopedonali, completati interventi in zona Sacra Famiglia.
Dove possono circolare bici e monopattini elettrici?Dove possono circolare bici e monopattini elettrici? Regole su piste ciclabili, marciapiedi, strisce pedonali e multe previste. quotidianomotori.com
Nuovo ponte di Ponte Nossa, cantiere in primavera: previste piste ciclopedonali e una nuova rotatoriaLa presentazione dell'opera, finanziata dalla Regione con 3 milioni e mezzo di euro. Pronto il progetto esecutivo, ora l'appalto. Terzi: «Favorirà lo sviluppo del tessuto produttivo locale» ... bergamo.corriere.it
Al via il ciclo di incontri “Orizzonti Olimpici: cerchi di storie e di campioni” . Inizia un viaggio che vi porterà dalle vette dell’alpinismo, alle piste del fondovalle, fino alle Paralimpiadi: tra sport, passione, campioni, forza e inclusione. A guidarci nelle tre serate c facebook