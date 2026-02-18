Piste ciclo-pedonali | dalla Regione arrivano più di 2 milioni di euro

La Regione Lazio ha deciso di investire più di 2 milioni di euro nelle piste ciclo-pedonali di Terracina, per migliorare la mobilità sostenibile. La decisione arriva dopo che l’amministrazione ha presentato un progetto per ampliare le aree dedicate a biciclette e pedoni. Con questi fondi, si prevedono nuovi percorsi e interventi di sicurezza nelle zone più trafficate della città. L’obiettivo è rendere più facile e sicuro spostarsi a piedi o in bici. La fase di progettazione dovrebbe partire entro i prossimi mesi.

Stipulata la convenzione con Astral che permetterà di realizzare a Terracina il tratto di collegamento tra il mare e la parte più interne della città Oltre 2 milioni di euro per le piste ciclopedonali. Questa la buona notizia, in tema di mobilità sostenibile, per il Comune di Terracina che arriva dalla Regione Lazio. È stata infatti stipulata la convenzione tra Regione e Astral SpA per l’esecuzione dell’intervento di realizzazione del tratto ciclo-pedonale di collegamento tra Lungomare Circe e Lungolinea Pio VI. Con deliberazione di giunta dello scorso anno, su proposta del presidente Francesco Rocca, di concerto con il suo vice e assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione Roberta Angelilli e con l’assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture Manuela Rinaldi, il Comune di Terracina è stato ammesso al finanziamento di 2 milioni e 600 mila euro per la realizzazione del tratto ciclo-pedonale nell’ambito del PR Lazio FESR “Un’Europa più resiliente e più verde – Mobilità Urbana Sostenibile”, con l’obiettivo specifico di promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

