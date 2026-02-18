Piste ciclo-pedonali | dalla Regione arrivano più di 2 milioni di euro

La Regione Lazio ha assegnato oltre 2 milioni di euro al Comune di Terracina per realizzare piste ciclopedonali. La decisione deriva dalla volontà di promuovere la mobilità sostenibile e migliorare la sicurezza nel centro urbano. I fondi saranno utilizzati per creare percorsi più sicuri e accessibili a ciclisti e pedoni, riducendo l’uso delle auto. Nei prossimi mesi, si prevede di avviare i lavori di installazione delle nuove piste lungo le strade principali della città. La regione ha confermato il sostegno al progetto.

Stipulata la convenzione con Astral che permetterà di realizzare a Terracina il tratto di collegamento tra il mare e la parte più interne della città Oltre 2 milioni di euro per le piste ciclopedonali. Questa la buona notizia, in tema di mobilità sostenibile, per il Comune di Terracina che arriva dalla Regione Lazio. È stata infatti stipulata la convenzione tra Regione e Astral SpA per l'esecuzione dell'intervento di realizzazione del tratto ciclo-pedonale di collegamento tra Lungomare Circe e Lungolinea Pio VI. Con deliberazione di giunta dello scorso anno, su proposta del presidente Francesco Rocca, di concerto con il suo vice e assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione Roberta Angelilli e con l'assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture Manuela Rinaldi, il Comune di Terracina è stato ammesso al finanziamento di 2 milioni e 600 mila euro per la realizzazione del tratto ciclo-pedonale nell'ambito del PR Lazio FESR "Un'Europa più resiliente e più verde – Mobilità Urbana Sostenibile", con l'obiettivo specifico di promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio.