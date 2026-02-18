Pino Maniaci | Il sindaco di Partinico mette il bavaglio a Telejato vietato l' accesso al Comune

Il sindaco di Partinico ha deciso di bloccare l'accesso di Telejato al municipio, generando forti proteste. La decisione arriva dopo che l’emittente ha diffuso notizie scomode sul governo locale, secondo quanto riferito da Maniaci. La misura limita la libertà di stampa e impedisce ai giornalisti di svolgere il loro lavoro. Le telecamere di Telejato non potranno più riprendere le attività all’interno del Comune. La questione ha acceso un dibattito sulla trasparenza e il ruolo dei media in città.

“Grave violazione alla libertà di stampa: a Partinico, il sindaco mette il bavaglio a Telejato. L'emittente non potrà più accedere all'interno del Comune”. A dichiararlo - con una nota - è Pino Maniaci, direttore dell'emittente, che ha definito il provvedimento "un atto di censura volto a limitare l'esercizio del diritto di cronaca e della libertà di stampa". Maniaci ha aggiunto: "Il sindaco di Partinico, Pietro Rao, ha disposto il divieto d'accesso al Comune per la redazione di Telejato". Il giornalista ha quindi aggiunto che "il caso è ora all’attenzione dei carabinieri e dell'Ordine dei Giornalisti".🔗 Leggi su Palermotoday.it

