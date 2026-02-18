Pino Corrias denuncia che il dibattito sul ddl immigrazione si concentra solo sulla propaganda e manca di attenzione per le persone. In Italia, ci sono circa cinque milioni di stranieri, tra cui molti bambini, e metà di loro proviene dall’Europa. La maggior parte di questi immigrati sono cristiani, ma le discussioni si concentrano più sui numeri che sulle storie individuali.

Questo articolo di Pino Corrias è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026. Quando è successo che siamo cambiati così tanto in peggio? Da quando la morbida Italia, Paese di secolari emigrazioni, immigrazioni, in permanente navigazione dentro l’acqua comune del Mediterraneo, è diventata questo castello di pietra e feritoie? «Da quando c’è l’invasione», dice la voce comune che è maggioritaria. O almeno sembra. Perché il punto è proprio questo: narrativo. In Italia vivono circa cinque milioni di stranieri, bebè compresi. La metà europei. In maggioranza cristiani. Due milioni e mezzo lavorano, pagano le tasse, tengono in piedi i servizi nelle città, puliscono case, strade e uffici, producono in fabbrica, badano ai piccoli e soprattutto agli anziani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pino Corrias: Ddl immigrazione: tanta propaganda, zero umanità

Leggi anche: Pino Corrias: Abbiamo davvero bisogno di una «generazione leva»?

Pino Corrias: Giovani aggressivi, ma la cultura della violenza è adultaL’articolo analizza il fenomeno della violenza giovanile, affrontando le diverse interpretazioni e le cause che vengono spesso addotte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.