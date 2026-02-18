Pilar Fogliati supera Gabriel Garko Bene Milano-Cortina Amadeus sotto il 2%

Pilar Fogliati conquista il primo posto, battendo Gabriel Garko nel pubblico televisivo. La fiction

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prima serata su Rai1 la fiction Cuori con Pilar Fogliati e Matteo Martari prevalere con una media di 3.034.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5 la serie Colpa dei Sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik segna invece 2.078.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Bob a Due e il Pattinaggio artistico siglano rispettivamente una media di 1.690.000 appassionati pari al 7.9% e di 2.160.000 pari all'11.6%. Su Tv8 il film The Idea of You ottiene 246.000 spettatori (1.4%) e sul Nove Cash or Trash - Chi offre di più con Paolo Conticini diverte 437. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ascolti tv del 17 febbraio, Gabriel Garko contro Pilar FogliatiGabriel Garko si è trovato al centro di polemiche dopo la puntata di “Colpa dei sensi” su Canale 5, trasmessa lo stesso giorno in cui su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di “Cuori 3”.

