Pietro Sighel ha subito una sconfitta nei 500 metri durante le semifinali di Milano Cortina 2026, a causa di una decisione contestata. L’atleta italiano non è stato ripescato nonostante abbia dimostrato velocità, mentre altri concorrenti sono passati alla finale. La gara si è svolta al Forum di Assago, dove Sighel sperava di ottenere un risultato diverso. L’evento ha lasciato molti spettatori perplessi, considerando le continue sfortune che colpiscono il pattinatore. La sua corsa si è conclusa senza soddisfazioni, lasciando aperta la questione sulla giustizia delle scelte tecniche.

Una decisione insensata. Sono Olimpiadi maledette per Pietro Sighel al Forum di Assago. Sull’anello di ghiaccio meneghino si sono disputate le semifinali dei 500 metri, inserite nel programma dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Sighel, nella prima semifinale, aveva un obiettivo chiaro: chiudere tra i primi due e conquistare l’accesso alla Finale A. L’azzurro era chiamato a confrontarsi con i canadesi William Dandjinou e Maxime Laoun, l’olandese Melle van’t Wout e il polacco Felix Pigeon. La partenza bruciante di Dandjinou aveva visto Pietro accodarsi immediatamente, con l’intento di rimanere in scia e gestire la gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pietro Sighel, Olimpiade maledetta: viene di nuovo steso nei 500 e non viene ripescato

