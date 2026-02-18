Pietre sulle rotaie arrestato un 20enne appartenente all’area antagonista Evitato in extremis l’impatto con un Frecciarossa

Un giovane di 20 anni, appartenente a gruppi antagonisti, ha posato pietre sui binari, rischiando di provocare un incidente grave. I Carabinieri di Castel San Pietro Terme hanno scoperto il suo gesto e lo hanno arrestato prima che il treno ad alta velocità arrivasse. L’uomo aveva nascosto le pietre dietro un cespuglio vicino ai binari, cercando di bloccare il passaggio del convoglio. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha evitato un potenziale disastro ferroviario. La vicenda si è conclusa con l’arresto del giovane e il sequestro di alcuni oggetti trovati sul posto.

Pietre sui binari, poteva accadere il peggio. Sono stati i Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme ad evitare in extremis l'impatto con un Frecciarossa che stava sopraggiungendo in stazione. Arrestato il sabotatore. Un 20enne imolese sorpreso nei pressi della linea ferroviaria Ancona–Piacenza a piazzare alcune pietre sui binari. Il giovane è un impiegato incensurato, finito in manette per attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. Lo anticipa il Tg1 sui social, specificando che a casa del fermato sarebbe stato trovato materiale riconducibile all 'area dell'estremismo antagonista.