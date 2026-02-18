piazza minzoni in corso i lavori per rifare la pavimentazione

I lavori per rifare la pavimentazione di piazza Minzoni sono ripresi ieri, dopo mesi di stop. Le operazioni erano state temporaneamente sospese a fine dicembre e più volte rinviate a causa delle abbondanti piogge di questa stagione. Ora, gli operai stanno posando le nuove pietre, con l’obiettivo di completare l’intervento entro la fine del mese.

Sono ripresi ieri i lavori di rifacimento della pavimentazione in piazza Don Minzoni che erano stati sospesi a fine anno e in seguito più volte rinviati per le condizioni meteo. Si tratta di un cantiere complesso, perché si sviluppa in una zona di collegamento fra le varie aree del paese e dove è forte la presenza della rete distributiva e commerciale che caratterizza il centro storico. Nella prima fase sono stati eseguiti i lavori di collegamento alla rete principale della nuova rete elettrica e il ripristino dei sottoservizi nelle piazze Don Minzoni e Mazzini con le squadre di Hera, per il ripristino anche delle reti dell’acqua potabile e fognaria, entrambe gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali 202324, mentre successivamente è stata predisposta anche la realizzazione della rete di impianto antincendio collegato alla rete idrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

