Piazza del Popolo cambia look iniziati i lavori per le nuove aiuole

A Montecatini Terme, i lavori per creare nuove aiuole in piazza del Popolo sono partiti questa mattina. La città interviene per rinnovare lo spazio pubblico e migliorare l’aspetto della piazza, con la piantumazione di nuovi fiori e piante colorate. La riqualificazione mira a rendere più accogliente l’area centrale del paese, già molto frequentata dai cittadini e dai turisti.

Montecatini Terme (Pistoia), 18 febbraio 2026 – Sono iniziati i lavori di riqualificazione del verde in piazza del Popolo. L'opera punta a riqualificare un punto nodale per l'area turistica e commerciale di Montecatini. La spesa complessiva dell'opera è di circa 70mila euro. Il lavoro, secondo quanto annunciato dal Comune, andrà a ridisegnare le aiuole presenti in piazza del Popolo senza alcun allargamento, ma con l'eliminazione delle siepi e l'inserimento di fiori e piante più bassi, seguendo le tipologie stagionali. La decisione, in base alle valutazioni dell'amministrazione, nasce anche da questioni legate alla sicurezza e al contrasto del degrado.