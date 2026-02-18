Piazza 40 Martiri nuovi lavori Stanziati altri 500mila euro
Il Comune di Gubbio ha deciso di investire altri 500mila euro nella riqualificazione di Piazza 40 Martiri, dopo aver riaperto la strada al traffico nel novembre 2023. La somma serve a rifare la pavimentazione dell’intera area antistante alla Chiesa di San Francesco e di tutta via degli Ortacci fino alla Porta. I lavori, che saranno avviati a breve, si aggiungono ai 5 milioni di euro già spesi con i fondi Pnrr per rinnovare completamente la piazza. Il progetto mira a migliorare l’estetica e la funzionalità della zona, rendendola più accogliente per residenti e visitatori
Non finisce qui la riqualificazione di Piazza 40 Martiri. Mentre è stata ufficialmente riaperta la circolazione delle auto dopo i lavori avviati nel novembre 2023 con fondi Pnrr per un importo complessivo di 5 milioni di euro, il Comune di Gubbio l'assessorato ai Lavori pubblici guidato da Spartaco Cappannelli sta ultimando un nuovo progetto da 500mila euro che sarà avviato a breve e che prevede la pavimentazione dell'intero sagrato della Chiesa di San Francesco e di tutta via degli Ortacci fino alla Porta. La riapertura al traffico rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione della piazza d'accesso alla città.
