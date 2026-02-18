Il Comune di Gubbio ha deciso di investire altri 500mila euro nella riqualificazione di Piazza 40 Martiri, dopo aver riaperto la strada al traffico nel novembre 2023. La somma serve a rifare la pavimentazione dell’intera area antistante alla Chiesa di San Francesco e di tutta via degli Ortacci fino alla Porta. I lavori, che saranno avviati a breve, si aggiungono ai 5 milioni di euro già spesi con i fondi Pnrr per rinnovare completamente la piazza. Il progetto mira a migliorare l’estetica e la funzionalità della zona, rendendola più accogliente per residenti e visitatori

Non finisce qui la riqualificazione di Piazza 40 Martiri. Mentre è stata ufficialmente riaperta la circolazione delle auto dopo i lavori avviati nel novembre 2023 con fondi Pnrr per un importo complessivo di 5 milioni di euro, il Comune di Gubbio l’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Spartaco Cappannelli sta ultimando un nuovo progetto da 500mila euro che sarà avviato a breve e che prevede la pavimentazione dell’intero sagrato della Chiesa di San Francesco e di tutta via degli Ortacci fino alla Porta. La riapertura al traffico rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione della piazza d’accesso alla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza 40 Martiri, nuovi lavori. Stanziati altri 500mila euro

