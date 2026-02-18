Una grande pianta è stata urtata da un camion e si è schiantata contro un'auto, distruggendola completamente. Serena Mariani, che gestisce un bed & breakfast in viale delle Rimembranze a Castellina in Chianti, ha raccontato di aver trovato il veicolo completamente accartocciato sotto le fronde spezzate, costringendola a pensare già a una nuova spesa per il suo veicolo.

"La grande pianta si è schiantata sopra la mia macchina. E’ distrutta, dovrò ricomprarla", spiega Serena Mariani, titolare dell’omonimo Bed & Breakfast in viale delle Rimembranza a Castellina in Chianti. Un incidente che non ha avuto conseguenze, se non come detto i danni alla Fiat Punto della donna e anche alla ringhiera della sua proprietà. Nessun ferito, il marciapiede fortunatamente era vuoto. "Perché alle 7,30 ancora non c’erano persone in giro. Soprattutto non si trattava dell’orario di entrata degli studenti a scuola", spiega la titolare della struttura ricettiva nel cuore del paese. Un incidente che ha messo in subbuglio il piccolo centro chiantigiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pianta urtata da un camion. Si schianta su una macchina

