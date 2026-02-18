Sara Duterte, vicepresidente delle Filippine, ha annunciato che si candiderà alla presidenza nel 2028, confermando la sua intenzione durante una conferenza stampa a Manila. La decisione arriva dopo aver ottenuto un ampio sostegno tra i membri del suo partito e aver già iniziato a pianificare la campagna. La sua candidatura rappresenta un passo importante nel panorama politico del paese, in vista delle prossime elezioni.

MANILA, Feb 18 (Reuters) - Philippine Vice President Sara Duterte will run for the presidency in the country's 2028 elections, she told a press conference on Wednesday. MANILA, 18 febbraio (Reuters) - La vicepresidente filippina Sara Duterte si candiderà alla presidenza nelle elezioni del paese del 2028, ha dichiarato mercoledì in una conferenza stampa.

© Internazionale.it - Philippine Vice President Duterte to run for president in 2028 elections

VP Duterte to run for president in 2028 elections | DZMM Teleradyo (18 February 2026)

