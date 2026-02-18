Philippine Vice President Duterte to run for president in 2028 elections
Sara Duterte, vicepresidente delle Filippine, ha annunciato che si candiderà alla presidenza nel 2028, confermando la sua intenzione durante una conferenza stampa a Manila. La decisione arriva dopo aver ottenuto un ampio sostegno tra i membri del suo partito e aver già iniziato a pianificare la campagna. La sua candidatura rappresenta un passo importante nel panorama politico del paese, in vista delle prossime elezioni.
MANILA, Feb 18 (Reuters) - Philippine Vice President Sara Duterte will run for the presidency in the country's 2028 elections, she told a press conference on Wednesday. MANILA, 18 febbraio (Reuters) - La vicepresidente filippina Sara Duterte si candiderà alla presidenza nelle elezioni del paese del 2028, ha dichiarato mercoledì in una conferenza stampa.
Philippine lawmakers weigh impeachment for President MarcosI parlamentari filippini si sono riuniti oggi per decidere se portare avanti le accuse di impeachment contro il presidente Ferdinand Marcos Jr.
Lawyer files impeachment complaint against Philippine President MarcosUn avvocato ha presentato una denuncia di impeachment contro il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr.
VP Duterte to run for president in 2028 elections | DZMM Teleradyo (18 February 2026)
Philippine Vice President Duterte to run for president in 2028 electionsMANILA, Feb 18 (Reuters) - Philippine Vice President Sara Duterte said on Wednesday that she will run for president in the 2028 election. Duterte said she was offering her life, strength and future ... msn.com
Sara Duterte, facing impeachment anew, declares 2028 presidential bidMANILA, Philippines — Vice President Sara Duterte declared on Wednesday, February 18, that she will run for president in 2028, making official what she had been floating — and then walking back — for ... philstar.com
