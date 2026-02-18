La pet economy in Toscana ha raggiunto i 552 milioni di euro di fatturato, con Firenze che supera i 150 milioni. Questo dato deriva dall'aumento delle vendite di prodotti e servizi dedicati agli animali domestici, come alimenti, accessori e cure veterinarie. Molti negozi e cliniche specializzate hanno aperto nuove sedi, rispondendo alla crescente domanda dei proprietari di animali. La presenza di più di un milione di animali domestici nella regione alimenta questa crescita costante. La Toscana si conferma una delle aree più vivaci nel settore pet.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Non è più solo una questione di affetto, ma un vero e proprio motore economico. In Toscana la spesa per animali da compagnia ha raggiunto i 552 milioni di euro, confermando il peso sempre più rilevante della pet economy nel bilancio delle famiglie e nel tessuto produttivo regionale. A dirlo è l’elaborazione flash dell’Ufficio Studi Confartigianato del 12 febbraio 2026, che fotografa un settore in espansione sia sul fronte dei consumi sia su quello delle imprese. Cani e gatti, c’è il bonus per le cure sanitarie. Toscana: contributo agli over 65 La spesa della famiglie nel 2024 . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pet economy, in Toscana giro d’affari da 552 milioni. Firenze oltre quota 150 milioni

