Pessima notizia per Chivu prima di Bodo-Inter | salta anche il ritorno

Chivu non potrà partecipare alla partita di ritorno contro il BodoGlimt a causa di un infortunio. La sua assenza si aggiunge a quella di altri tre giocatori, rendendo difficile la formazione ideale per l'incontro di sabato contro il Lecce. Il tecnico ha dichiarato che stasera farà alcune rotazioni, ma senza cambiare troppo la squadra titolare. La mancanza del difensore romeno rappresenta un problema importante in vista delle prossime sfide. La squadra dovrà adattarsi senza il suo contributo in questa fase cruciale.

Altre tre partite fuori, compresa quella di sabato col Lecce Stasera Chivu farà sì turnover, ma senza esagerare. Del resto col Bodo non si può scherzare e c’è in ballo un bel pezzo di qualificazione agli ottavi Champions. Infatti il tecnico dell’ Inter dovrebbe operare ‘solo’ quattro cambi rispetto al derby d’Italia con la Juve. In difesa dovrebbe rifiatare solo Bisseck: de Vrij è favorito su Acerbi, con Akanji e Bastoni ai lati. Sulle corsie esterne nuovi straordinari per Luis Henrique (aspettando sempre il rientro di Dumfries, previsto a inizio marzo), mentre a sinistra spazio a Carlos Augusto con Dimarco inizialmente in panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

