Perugia nuova sede per Dromo Studio L’impresa creativa si sposta in via Piccolpasso

Dromo Studio, l’impresa creativa di Perugia, si sposta in via Piccolpasso dopo aver aperto i battenti nel 2015. La decisione arriva dopo undici anni di attività e permette all’azienda di trovare una sede più grande e versatile. Venerdì 20 febbraio, lo studio cambia indirizzo e si prepara a lavorare in uno spazio più spazioso, pensato per accogliere meglio il team e le nuove idee.

280 metri quadrati di spazio multifunzionale di cui più della metà verranno dedicati alle produzioni audiovisive e artistiche con sala posa e montaggio Dopo undici anni dalla nascita Dromo Studio cambia sede. Venerdì 20 febbraio l'impresa creativa di Perugia fondata nel 2015 dai filmmaker Marco Del Buono e Giacomo Della Rocca si trasferisce in via Piccolpasso, all'interno di uno spazio ampio e multifunzionale pensato per accogliere la realtà perugina attiva nel settore delle produzioni audiovisive. Numerose le partecipazioni a premi nazionali e festival italiani ed europei, oltre che collaborazioni con importanti case di produzione che hanno contribuito ad ampliare gli orizzonti progettuali dello studio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

