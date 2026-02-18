Perugia dal lutto alla rinascita | Vivi Forte vince e onora la memoria di Sara sul campo
A Perugia, Vivi Forte nasce per onorare la memoria di Sara Ubaldinelli, scomparsa prematuramente a causa di una malattia. La squadra, formata da amici e appassionati, ha deciso di dedicarsi al calcio a sette per mantenere vivo il ricordo di Sara. Nel primo campionato autunnale, Vivi Forte ha dimostrato grande determinazione, vincendo non solo la promozione ma anche la Coppa Disciplina. La squadra ha già attirato l’attenzione di molti per il suo spirito e la sua voglia di farcela.
Dalla Tragedia alla Forza: Vivi Forte, la Squadra che Onora una Memoria e Conquista il Campo. Un nuovo vento soffia nel calcio a sette umbro: si chiama Vivi Forte, una squadra nata a Perugia per onorare la memoria di Sara Ubaldinelli, scomparsa prematuramente, e che nel suo primo campionato autunnale ha già conquistato la promozione e la Coppa Disciplina. Il progetto, voluto dalla famiglia Ubaldinelli, incarna un messaggio di resilienza e gioia, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di condivisione e crescita personale. Un Sogno Trasformato in Realtà: La Nascita di Vivi Forte.
