Pernate | Fregi e Difetti svela dinamiche familiari e segreti in una commedia amatoriale al Teatro Sant’Andrea

A Pernate, il debutto della commedia “Fregi e Difetti” rivela tensioni e segreti familiari attraverso una rappresentazione teatrale. La Compagnia Filodrammatica Orenese porterà in scena una storia che mette in luce i conflitti quotidiani e le dinamiche nascoste tra i membri di una famiglia borghese. La pièce si svolgerà al Teatro Sant’Andrea, attirando un pubblico curioso di scoprire le verità svelate dietro le apparenze. L’appuntamento è fissato per questa sera, con ingresso gratuito per gli spettatori.

Pernate in Scena con le Dinamiche Familiari di "Fregi e Difetti". Pernate, in provincia di Novara, si prepara ad accogliere la Compagnia Filodrammatica Orenese per una rappresentazione che promette di svelare i segreti e le tensioni nascoste dietro le facciate di una famiglia borghese. Sabato 21 febbraio, alle 21.15, il Teatro Sant'Andrea ospiterà la commedia "Fregi e difetti" di Diego Fasano, con la regia di Massimo Perrone, offrendo al pubblico uno sguardo acuto sulle relazioni interpersonali e le dinamiche complesse che legano padri e figli. Un Palcoscenico per il Talento Locale. L'evento si inserisce nell'ambito di una rassegna dedicata alle compagnie amatoriali, un'iniziativa che da tempo si propone di valorizzare il talento locale e offrire un'opportunità di visibilità a gruppi teatrali emergenti.