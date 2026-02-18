Il vescovo Gian Carlo Perego accusa il prefetto di aver coinvolto la comunità nel crollo del grattacielo, mentre altri sapevano e non hanno fatto nulla. Durante la festa del Patrono dei giornalisti nella chiesa di Santo Stefano, Perego ha raccontato che circa 500 persone sono rimaste senza assistenza, nonostante molte fossero al corrente della situazione.

"Sul grattacielo tutti sapevano e 500 persone sono rimaste sole, senza aiuti". A dirlo è il vescovo Gian Carlo Perego, durante la festa del Patrono dei giornalisti, tenutasi ieri pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano. Una cerimonia per festeggiare San Francesco di Sales, appuntamento organizzato dall’Ucsi (Unione della stampa cattolica) e dall’Associazione stampa Ferrara, unitamente a Ordine dei giornalisti e Aser. La messa è stata celebrata dal vicario generale Massimo Manservigi e dall’arcivescovo il quale è andato dritto sui fatti delle tre torri: "La vicenda grattacielo, temo abbia dimenticato i volti e le voci o le ha selezionate, per centrare l’attenzione sui limiti dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perego: "Solo il prefetto ha coinvolto la comunità. Non è un fatto privato"

Leggi anche: “Macron rimuove un prefetto perché lo ha fatto camminare sotto la pioggia”

Leggi anche: L’audio privato di Celentano e Claudia Mori diventa virale: la battuta che ha fatto ridere tutti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.