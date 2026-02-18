Perde un cavallo affidatogli in custodia denunciato allevatore

Un allevatore di 68 anni di Piedimonte Etneo ha perso un cavallo affidatogli in custodia, e ora è stato denunciato dai carabinieri. L’uomo aveva il compito di tenere sotto controllo l’animale, ma il cavallo si è allontanato, creando problemi all’azienda agricola. Durante un controllo, i militari hanno scoperto che il cavallo mancava, e l’allevatore è stato chiamato a rispondere di una violazione colposa legata alla gestione delle cose sequestrate.

I carabinieri della stazione di Piedimonte Etneo hanno denunciato un 68enne del posto, per "violazione colposa inerente alla custodia di cose sequestrate". L'uomo, infatti, ha presentato la denuncia di smarrimento di un cavallo che gli era stato affidato in custodia al termine di un'ispezione effettuata, tempo addietro, dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Asp di Catania e Distretto di Giarre insieme ai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania. L'equino era stato posto sotto sequestro per maltrattamento di animale dopo aver attestato la somministrazione di farmaci, non giustificata da una apposita visita medico veterinaria, da parte del 68enne proprietario.