Lo sciatore brasiliano Lucas Pinheiro Braathen sta attirando l’attenzione per il suo stile distintivo e il look curato, che lo stanno trasformando in una nuova icona di bellezza a livello mondiale. La sua presenza sui social e le scelte di moda lo rendono un punto di riferimento per molti giovani appassionati di sport e stile. Braathen, noto per i suoi successi sulle piste, cattura anche l’interesse di chi segue le tendenze di bellezza e moda. La sua immagine si sta diffondendo rapidamente tra gli appassionati di sci e non solo.

Lucas Pinheiro Braathen non è solo uno degli sciatori più talentuosi della sua generazione, è anche uno dei più riconoscibili. Nato nel 2000, a venticinque anni ha già conquistato la Coppa del Mondo di slalom, la prestigiosa sfera di cristallo che consacra i migliori specialisti al mondo, oltre a numerose vittorie e podi nel circuito internazionale. Nel 2023 però ha sorpreso tutti annunciando il ritiro improvviso quando era all'apice della carriera, una decisione rara e quasi impensabile nello sport di alto livello.

Perché lo sciatore brasiliano Lucas Pinheiro Braathen sta diventando una nuova beauty icon globale

