Il tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato italiano deve pagare oltre 76 mila euro alla ONG Sea Watch. La causa nasce dal fermo della nave Sea Watch 3 a Lampedusa nel giugno 2019, quando la comandante Carola Rackete ha forzato il blocco navale per far sbarcare 42 migranti. La sentenza si basa sul fatto che il sequestro della nave ha causato un danno economico all’organizzazione. La decisione arriva dopo due anni di battaglie legali tra Sea Watch e le autorità italiane. La vicenda continua a far discutere.

Il tribunale di Palermo ha stabilito che la organizzazione non governativa Sea Watch dovrà essere risarcita dallo Stato italiano per oltre 76 mila euro, a causa del fermo subito a Lampedusa dalla nave Sea Watch 3 a giugno del 2019, dopo che la comandante Carola Rackete aveva forzato il blocco navale per far sbarcare 42 migranti sull’isola siciliana. Carola Rackete (Ansa). Perché lo Stato italiano dovrà risarcire Sea Watch. L’Italia dovrà risarcire le somme sborsate tra ottobre e dicembre del 2019 da Sea Watch per spese portuali, di agenzia e legali, così come per il carburante resosi necessario per mantenere la nave attiva durante il fermo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché l’Italia dovrà risarcire la ong Sea Watch

Sea Watch, fermo "illegale" dell'Italia: dovrà risarcire l'ong per 76mila euroNel giugno 2019, la comandante di Sea Watch, Carola Rackete, ha deciso di forzare il blocco navale imposto dall’Italia per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa.

Sea Watch, fermo "illegale": l'Italia dovrà risarcire l'ong con 76mila euroNel giugno 2019, Carola Rackete ha forzato il blocco navale italiano per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa, causando un intenso dibattito legale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.