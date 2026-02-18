Perché le colonie israeliane in Cisgiordania sono il più grande ostacolo per la nascita di uno stato palestinese
Negli ultimi giorni, le colonie israeliane in Cisgiordania sono diventate il principale ostacolo per la creazione di uno Stato palestinese. Israele avanza con decisione verso l’annessione di vaste aree, rafforzando le sue posizioni sul terreno. Questa mossa rischia di rendere impossibile qualsiasi accordo di pace con i palestinesi, che chiedono il rispetto dei loro diritti e confini.
Non siamo mai stati così vicini all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele come in queste settimane. Il ministro Bezalel Smotrich ha spiegato che le misure approvate renderanno ancora più semplice per i coloni israeliani occupare la terra palestinese. Cosa sta succedendo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il piano di Israele per estendere il controllo e le colonie sulla CisgiordaniaIl governo israeliano di Benjamin Netanyahu ha approvato due nuove misure che, secondo le autorità palestinesi, potrebbero aumentare significativamente il suo controllo sulla Cisgiordania.
Sciopero internazionale dei porti: "Contro la corsa al riarmo, da Trieste passano macchinari per colonie israeliane" (VIDEO)Questa mattina, in tutta Europa e nel Mediterraneo, 21 porti hanno fermato le operazioni per alcune ore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il piano di Israele per estendere il controllo e le colonie sulla Cisgiordania; Il commercio con le colonie israeliane che passa per MSC e Ravenna; MSC e il commercio con gli insediamenti israeliani illegali (che passa anche per Ravenna); Israele approva il piano per registrare i terreni delle Palestina occupata come proprietà statale.
Dalle strade e dalle colline della Cisgiordania occupata, racconta l'espansione delle colonie israeliane e le storie di chi cerca di sopravvivere. Siamo a Sinjel, a pochi chilometri da Ramallah. "La nostra vita è molto dura,