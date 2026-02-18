Perché le aziende pubblicano annunci di lavoro falsi

Le aziende pubblicano annunci di lavoro falsi perché cercano di raccogliere dati sui candidati senza l’intenzione di assumere. Questo metodo permette loro di creare un database di contatti utili per future collaborazioni o per analizzare il mercato delle risorse umane. Spesso gli annunci sono molto allettanti, ma alla fine non portano a nessuna opportunità reale. Molti candidati, invece, dedicano tempo e speranze a queste offerte senza sapere che il loro profilo potrebbe essere usato solo come merce di scambio.

Uno degli aspetti più frustranti per le persone che stanno cercando un lavoro è che capita con una certa frequenza di non ricevere risposta dalle aziende dopo una candidatura. Non è sempre perché si è stati scartati: succede spesso infatti che il posto di lavoro per cui ci si è candidati non sia mai esistito. O che l’azienda non abbia davvero intenzione di assumere qualcuno per quella posizione. Ci sono diverse ragioni per cui le aziende pubblicano i cosiddetti “annunci fantasma” ed è un tema sempre più discusso, tanto che in Canada dal 2026 esiste una legge per limitare il fenomeno. È una pratica collegata specialmente ai mercati del lavoro del settore terziario, e si è intensificata con la grande espansione delle piattaforme online per la ricerca di lavoro come LinkedIn e Indeed seguita alla pandemia da Covid. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Cresce a Palermo la truffa del lavoro online: "Falsi annunci, attenzione ai guadagni facili"La crescente diffusione della truffa del lavoro online a Palermo evidenzia i rischi di annunci falsi e guadagni facili.

