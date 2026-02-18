Perché in Perù vengono rimossi così spesso i presidenti?

In Perù, i presidenti vengono rimossi frequentemente a causa delle accuse di corruzione e di norme ambigue sull'«incapacità morale». Mercoledì, sarà il nono leader in dieci anni a lasciare il potere, segnando una costante instabilità politica. Le dimissioni spesso seguono proteste popolari o indagini giudiziarie, che alimentano un clima di incertezza. Questa situazione si ripete perché le procedure di rimozione sono facilmente attivabili e spesso usate come strumenti di lotta politica. Il paese si trova così in una crisi di governabilità persistente.

Quello nominato mercoledì sarà il nono in dieci anni: spesso c'entrano accuse di corruzione e una norma molto vaga sull'«incapacità morale» Mercoledì il parlamento del Perù sceglierà il nuovo presidente ad interim dopo la rimozione del precedente, José Jerí, per un caso di presunta corruzione. Sarà il nono a ricevere l’incarico in dieci anni, almeno fino alle elezioni presidenziali previste per il prossimo 12 aprile. Dalla fine della dittatura di Alberto Fujimori, nel 2000, in Perù la rimozione dei presidenti è diventata una procedura sempre più comune: c’entrano le frequenti accuse di corruzione, ma anche il fatto che per il parlamento è relativamente semplice riuscirci, sulla base di motivi più o meno fondati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

