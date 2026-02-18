Perché il comitato di esperti ha detto no al nuovo trapianto di cuore per il piccolo Domenico | La madre | Devo essere forte

Il comitato di esperti ha bocciato il nuovo trapianto di cuore per il piccolo Domenico a causa di un'emorragia cerebrale in atto. Carlo Pace Napoleone, dell’ospedale Regina Margherita di Torino, ha spiegato che senza intervento, la situazione si sarebbe deteriorata rapidamente. La madre del bambino, invece, cerca di mantenere la calma e dice di dover essere forte per affrontare questa difficile scelta. La decisione ha suscitato molte reazioni tra i familiari e i medici coinvolti. Ora si aspettano nuove valutazioni sulla sorte di Domenico.

Domenico «non sarebbe sopravvissuto all'intervento per un nuovo trapianto di cuore». Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino, è uno dei membri del comitato di esperti che si è espresso oggi negativamente in merito alla possibilità di un nuovo trapianto per il piccolo di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo il trapianto lo scorso dicembre di un cuore risultato danneggiato. Il bimbo, ha spiegato all'ANSA il medico, «non era in grado di affrontare un altro trapianto, sarebbe stato tutto inutile». Una decisione «terribilmente difficile», quella presa unitariamente dal comitato di esperti, ma purtroppo inevitabile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

