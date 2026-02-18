Perché Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti si erano lasciati? Una bella storia finita male
Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas si sono lasciati dopo una relazione durata diversi anni. La causa principale è stata una serie di incomprensioni e divergenze che hanno portato alla rottura. Brumotti, noto per le sue imprese in bike trial e per la sua popolarità a Striscia la Notizia, aveva incontrato Palmas nel programma estivo Paperissima Sprint. La coppia aveva condiviso momenti pubblici e privati, ma ora i loro percorsi si sono divisi definitivamente. La loro storia si è conclusa tra emozioni contrastanti e qualche delusione.
Lui, campione di bike trial, popolarissimo grazie a Striscia la Notizia, ed è proprio nel popolare programma di Paperissima Sprint, che va in onda d’estate al posto del tg satirico, Vittorio Brumotti ha conosciuto l’ex velina di Striscia la Notizia Giorgia Palmas. I due si sono innamorati proprio mentre conducevano insieme la trasmissione Paperissima Sprint, dal 2011 al 2014 ed hanno avuto una relazione dal 2012 al 2017. La loro relazione è nata nel 2012 e si è conclusa nel 2017, ma nessuno ha mai saputo i motivi della rottura perché entrambi sono molto riservati. La fine della loro relazione è stata davvero inaspettata, tantoché si parlava di un possibile matrimonio tra i due. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
