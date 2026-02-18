Perché diversi pali dei semafori di Milano stanno diventando gialli

A Milano, alcuni pali dei semafori stanno cambiando colore in giallo a causa di un intervento di manutenzione. Le squadre stanno sostituendo i materiali usati per aumentarne la visibilità e migliorare la sicurezza stradale. Questo processo, avviato nelle ultime settimane, avviene in modo discontinuo in diverse zone della città. Gli automobilisti e i pedoni hanno notato i cambiamenti lungo le principali vie di traffico. La città ha confermato che l’obiettivo è rendere più evidenti i segnali di stop e attraversamento. I lavori continueranno ancora nei prossimi giorni.

Gli interventi sono iniziati nelle scorse settimane. Si tratta di un intervento di manutenzione periodica, hanno spiegato da palazzo Marino Si stanno tingendo di giallo i pali di alcuni semafori di Milano. Le operazioni, iniziate nelle scorse settimane, stanno proseguendo a macchia di leopardo. Il motivo? Uno solo: si tratta di un intervento di manutenzione periodica previsto “dalla convenzione per la gestione degli impianti, che include la verniciatura dei pali con cadenza pluriennale”, hanno spiegato da Palazzo Marino, interpellato da MilanoToday. Gli interventi effettuati nelle scorse settimane hanno riguardato un numero limitato di impianti, in particolare lungo il percorso olimpico, dove in alcuni casi coesistevano paline più datate già verniciate in giallo e paline più recenti in acciaio zincato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cosa sono gli Hotel Adult’s Only e perché stanno diventando un trendGli Hotel Adult’s Only sono strutture ricettive riservate esclusivamente agli adulti, pensate per garantire un’esperienza di relax e tranquillità senza la presenza di famiglie con bambini.

Leggi anche: Perché i cinghiali stanno diventando blu in California? C’è lo zampino degli esseri umani (ed è pericoloso)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.