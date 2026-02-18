Perché abbiamo smesso di rispettare gli insegnanti | Domani interrogo racconta la verità sulla scuola italiana
C’è una parola che negli ultimi anni abbiamo smesso di pronunciare con rispetto: insegnanti. Eppure, se esiste ancora una possibilità di futuro per le nuove generazioni, passa da lì. Da un’aula, da uno sguardo che non giudica, da qualcuno che resta quando tutti gli altri hanno già mollato. È da questa consapevolezza che nasce la conversazione per SediciNoni con la scrittrice e sceneggiatrice Gaja Cenciarelli, il regista Umberto Carteni e l’attrice Anna Ferzetti, intorno a Domani interrogo, un film che sceglie di guardare la scuola senza retorica e senza indulgenza. Raccontare la scuola oggi, spiega Cenciarelli, è quasi un atto politico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
“Domani interrogo”, Anna Ferzetti porta al cinema la realtà della scuola: “L’istruzione è un settore abbandonato e non tutelato”Domani arriva nelle sale il nuovo film di Anna Ferzetti, “Domani interrogo”.
“Domani interrogo”, intervista ad Anna Ferzetti: “Imparo ogni giorno dalle mie figlie. I metal detector? La scuola deve essere un luogo felice e sicuro”Anna Ferzetti ha annunciato che domani terrà un’intervista, spiegando che si ispira ogni giorno alle sue figlie per affrontare le sfide quotidiane.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
