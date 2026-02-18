Per percorrere 13 km i brianzoli dovranno pagare 7 euro

A causa dell’aumento del pedaggio, chi percorre i 13 chilometri tra Vimercate e l’ingresso della Tangenziale a Caponago dovrà pagare 7 euro. Gli automobilisti devono mettere mano al portafoglio sia in andata sia in ritorno. La nuova tariffa colpisce chi quotidianamente si sposta lungo quella tratta, rendendo più costosi anche i viaggi più brevi.

Non succederà subito, ma quando saranno ultimati i lavori della Tratta D-Breve per la quale, intanto, i sindaci sono ricorsi al Tar “Da Vimercate all’imbocco della Tangenziale a Caponago (andata e ritorno) gli automobilisti dovranno sborsare 7 euro. Ma chi lo farà, visto che da Vimercate con l’esistente A51 ci si arriva gratis?”. A parlare è Matteo Baraggia, sindaco di Aicurzio e segretario nazionale Patto per il Nord Lombardia. Non certo un pedaggio immediato, ma è quello che gli automobilisti dovranno pagare quando verrà realizzata la Tratta D Breve di Pedemontana che attraverserà il Vimercatese passando anche attraverso il Parco (ormai prossimo parco regionale) PANE.🔗 Leggi su Monzatoday.it

"In Brianza tra 30 anni per percorrere 50 km si spenderanno 50 euro"Nel 2056, spostarsi in Brianza per 50 km costerà 50 euro, ovvero un euro al chilometro.

