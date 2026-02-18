A Strasburgo, le raccomandazioni approvate puntano a sostenere finanziariamente le persone transgender, riconoscendole come donne. La decisione arriva mentre si prepara la prossima sessione delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di rafforzare i diritti delle comunità LGBTQ. La proposta mira a destinare fondi specifici per le iniziative a favore delle transessuali, che spesso affrontano ostacoli nelle politiche pubbliche.

Il Parlamento europeo ha approvato una «raccomandazione» in vista della sessione delle Nazioni Unite che si terrà a New York il prossimo marzo. Il tema è serio: la condizione femminile. Lo svolgimento un po’ meno. Dopo un lunghissimo preambolo, fatto di convenzioni, articoli e commi, ecco arrivare le raccomandazioni. La prima: «Sottolineare che la partecipazione e la leadership delle donne nei ruoli decisionali sono ancora carenti, anche nella politica estera e nella costruzione della pace; riconoscere che gli studi hanno dimostrato che gli accordi di pace raggiunti con la partecipazione attiva delle donne hanno maggiori possibilità di essere sostenibili ed efficaci». 🔗 Leggi su Laverita.info

Laverita.info - Per loro le trans sono donne

Certo, le donne italiane vivono più a lungo, ma passano gran parte del loro tempo a curare i familiari fragili. Sono anni sottratti al lavoro professionale. Sono anni che logoranoLe donne italiane vivono più a lungo, ma dedicano molto tempo a occuparsi dei familiari fragili.

Baby trans, le terapie ormonali sono pericoloseUn genitore denuncia che le terapie ormonali per i bambini trans sono rischiose.

Pericoli delle leggi anti-trans

