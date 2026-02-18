per le attività del centro
A Foligno, il centro storico è più pulito grazie a un nuovo sistema di raccolta differenziata dedicato alle attività commerciali. La novità mira a ridurre i rifiuti abbandonati e migliorare la gestione dei rifiuti nelle vie principali del centro. I negozi e i ristoranti ora separano meglio i materiali, contribuendo a un ambiente più ordinato.
FOLIGNO - Centro storico più pulito con il nuovo sistema di raccolta differenziata riservato alle attività commerciali. È stato presentato ieri, nella sede di Valle Umbra Servizi, il progetto di riorganizzazione della raccolta rifiuti dedicata alle utenze non domestiche del centro storico, in vigore dal 23 febbraio. La riorganizzazione, sviluppata attraverso un confronto tra Comune di Foligno, Vus e associazioni degli esercenti, coinvolge circa mille tra negozi, attività di ristorazione e supermercati. Un elemento centrale della riorganizzazione riguarda il potenziamento delle frequenze di raccolta, con un incremento dei passaggi dedicati a carta, plastica e frazione organica, calibrato sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sala Consilina, successo per le attività pomeridiane del centro famigliaProseguono con successo le attività pomeridiane del centro famiglia a Sala Consilina.
SHARPER PERUGIA 2025 - Le attività del centro CEDIPA
Argomenti discussi: Consiglio Comunale: report delle attività del 2025; L’assessorato del Lavoro sostiene i liberi professionisti: 4,5 milioni per formazione e costi fissi; Avvio del nuovo Sistema degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP); Nascono gli Stati Generali dell’Economia e del Lavoro della città di Livorno.
Il Centro per lo studio e la cura dell'Epilessia Neuromed ha presentato insieme ad AIE l'anno di attività