per le attività del centro

FOLIGNO - Centro storico più pulito con il nuovo sistema di raccolta differenziata riservato alle attività commerciali. È stato presentato ieri, nella sede di Valle Umbra Servizi, il progetto di riorganizzazione della raccolta rifiuti dedicata alle utenze non domestiche del centro storico, in vigore dal 23 febbraio. La riorganizzazione, sviluppata attraverso un confronto tra Comune di Foligno, Vus e associazioni degli esercenti, coinvolge circa mille tra negozi, attività di ristorazione e supermercati. Un elemento centrale della riorganizzazione riguarda il potenziamento delle frequenze di raccolta, con un incremento dei passaggi dedicati a carta, plastica e frazione organica, calibrato sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

