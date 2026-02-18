Una nuova ricerca condotta all’Università di Gerusalemme rivela che i cani obesi hanno maggiori probabilità di sviluppare problemi agli occhi. La causa è l’aumento della pressione oculare, riscontrato in animali in sovrappeso rispetto a quelli di peso normale. La scoperta si basa sui risultati di uno studio che ha analizzato diversi cani, evidenziando come il peso influisca sulla salute visiva a lungo termine.

Mantenere un peso regolare è fondamentale per proteggere la vista dei cani nel lungo periodo. Secondo uno studio della Hebrew University of Jerusalem, i quattrozampe in sovrappeso oppure obesi presentano una pressione oculare molto più elevata rispetto a quelli ‘in linea’. L’eccesso di grasso corporeo e le alterazioni metaboliche associate possano interferire con il drenaggio dei fluidi all’interno dell’occhio, configurandosi come un fattore di rischio per gravi malattie oculari tra cui il glaucoma. Il legame tra peso e pressione oculare nei cani. Lo studio ha coinvolto 40 cani sani, con condizioni che andavano dalla magrezza all’obesità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Per i cani obesi più rischi di malattie agli occhi: la ricerca

“Mio figlio avrà più rischi di avere malattie rispetto alle altre coppie?”Durante la gravidanza, molte future mamme si chiedono quali siano i rischi di malattie per il proprio bambino.

The Time Machine | A Journey Through Time and Space

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.