Per futuri e neo-genitori un nuovo laboratorio artistico dedicato all' acquerello

Un nuovo laboratorio di acquerello nasce per futuri e neo-genitori, a causa della crescente voglia di esprimersi con l’arte. Qui, i partecipanti possono creare piccole opere con carta e colori, lasciando liberi i sentimenti e le emozioni. L’iniziativa mira a offrire uno spazio creativo e rilassante, lontano dalle pressioni quotidiane. Il laboratorio si svolge in un ambiente accogliente, dotato di tutto il materiale necessario. Questa proposta si rivolge a chi desidera condividere un momento di calma e di manualità.

Non sempre la costruzione del nido passa da gesti concreti e tradizionali. Per alcune persone prende forma attraverso un linguaggio più intimo e manuale, fatto di carta, colori e segni. Durante il percorso i partecipanti al corso realizzeranno un piccolo quadro simbolico da custodire in casa: un segno di augurio, memoria e presenza, che accompagnerà le prime notti e resterà nel tempo come traccia di questo inizio condiviso. L’attività è incentrata sulla sperimentazione di tecniche semplici di acquerello e matite acquerellabili. Tutti i materiali sono inclusi e non è richiesta alcuna esperienza artistica.🔗 Leggi su Forlitoday.it

