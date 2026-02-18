Per difendere Bastoni Chivu tira in ballo Maradona E fa infuriare i tifosi del Napoli
Sono passati quattro giorni dal chiacchieratissimo episodio di Bastoni in Inter-Juventus, i nerazzurri si apprestano a giocare la gara di Champions contro il Bodo Glimt, ma le polemiche non accennano a fermarsi. Ci ha pensato lo stesso allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, a gettare benzina sul fuoco nella conferenza stampa pre partita, almeno dal punto di vista dei tifosi del Napoli. Che, seppur estranei all’accaduto, si sono sentiti tirati in causa al nome di Diego Armando Maradona. Si è riproposta, metaforicamente, la scena madre del film Il Gladiatore, quando Massimo Decimo Meridio ha pronunciato la fatidica frase: “Al mio segnale scatenate l’inferno”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bastoni si scusa: "Ho sbagliato, sono un essere umano". E Chivu tira in ballo il gol di mano di MaradonaAlessandro Bastoni si scusa dopo aver causato l'espulsione di Pierre Kalulu durante Inter-Juventus, affermando di aver commesso un errore come essere umano.
Odiano l'Inter, ecco il motivo: Chivu oltre l'imbarazzo, per difendere Bastoni cita MaradonaIl tecnico nerazzurro nella conferenza Champions prima del Bodo: Io resto della mia idea, quello che ho visto è la realtà. Per il resto non ho tempo ... tuttosport.com
Pasculli attacca Chivu: Non ha il diritto di parlare di Maradona! Nel calcio moderno troppi rigoriL'allenatore dell'Inter ha citato il gol con la mano di Maradona per provare a giustificare la simulazione di Bastoni: la risposta del campione del mondo del 1986 ... corrieredellosport.it
Quando #Chivu nomina #Maradona per difendere #Bastoni si supera il limite. Diego non si tira in mezzo a convenienza. Non è un paragone, non è un argomento. È un’altra categoria. Punto. x.com
Carlo Alvino ha commentato le parole di Chivu durante l'ultima conferenza stampa, l'allenatore provando a difendere Bastoni nomina la mano De Dios.