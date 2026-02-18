per difendere bastoni chivu tira in ballo maradona e fa infuriare i tifosi del napoli

Chivu ha citato Maradona per difendere Bastoni, scatenando polemiche tra i tifosi del Napoli. La sua frase, paragonando il difensore a un episodio storico del calcio, ha irritato i supporters partenopei, che considerano inappropriata questa analogia. La discussione nasce dopo il caso Bastoni, che ha acceso le accuse tra le due squadre. I tifosi napoletani criticano la scelta del tecnico dell’Inter di usare un esempio così famoso, ritenendo che sminuisca la gravità delle decisioni arbitrali recenti. La tensione tra le parti continua a salire.

Sono passati quattro giorni dal chiacchieratissimo episodio di Bastoni in Inter-Juventus, i nerazzurri si apprestano a giocare la gara di Champions contro il Bodo Glimt, ma le polemiche non accennano a fermarsi. Ci ha pensato lo stesso allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, a gettare benzina sul fuoco nella conferenza stampa pre partita, almeno dal punto di vista dei tifosi del Napoli. Che, seppur estranei all’accaduto, si sono sentiti tirati in causa al nome di Diego Armando Maradona. Si è riproposta, metaforicamente, la scena madre del film Il Gladiatore, quando Massimo Decimo Meridio ha pronunciato la fatidica frase: “Al mio segnale scatenate l’inferno”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

