Peperoncino di Calabria Gallo | Pubblicato ufficialmente in Gazzetta

Il Ministero ha ufficialmente pubblicato in Gazzetta l’assegnazione dell’Igp al Peperoncino di Calabria, confermando la sua origine e qualità. La decisione arriva dopo anni di lavoro degli agricoltori locali, che hanno mostrato grande impegno nel preservare le tecniche di coltivazione tradizionali. La tutela garantirà una maggiore valorizzazione del prodotto e un riconoscimento più forte sul mercato internazionale. Ora, i produttori calabresi potranno usare il logo Igp per promuovere con orgoglio il loro peperoncino. La notizia si diffonde tra gli operatori del settore.

Calabria, il Peperoncino Ottiene la Tutela Igp: Un Passo Decisivo per l’Eccellenza Regionale. La pubblicazione in Ufficiale del provvedimento che riconosce l’Indicazione Geografica Protetta (Igp) al Peperoncino di Calabria segna una svolta significativa per l’agricoltura regionale. L’annuncio, dato il 18 febbraio 2026 dall’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, apre nuove prospettive per la valorizzazione di un prodotto simbolo della tradizione calabrese e per il sostegno ai produttori locali. Un percorso lungo e complesso, che ora si traduce in una concreta opportunità di crescita e di competitività.🔗 Leggi su Ameve.eu

