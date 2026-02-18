Pensionato raggirato dalla colf

Un pensionato è stato truffato dalla sua colf, che ha ottenuto soldi facendogli firmare alcuni prestiti. Secondo le indagini, la donna ha persuaso l’uomo a richiedere i prestiti e poi ha riscosso le somme sul suo conto, approfittando della sua fiducia. La vicenda si è scoperta quando il pensionato ha notato delle somme scomparse dal suo conto corrente.

Avrebbe convinto l'uomo da cui lavorava come colf a stipulare dei prestiti, facendosi accreditare quei soldi. Per questo era finita nei guai una donna di Tolentino di 62 anni, accusata del reato di circonvenzione di incapace. Ieri in tribunale a Macerata il giudice Andrea Belli ha riqualificato il reato in truffa aggravata, e ha condannato la colf a un anno, con pena sospesa subordinata al pagamento provvisionale di 10mila euro. I fatti contestati alla donna erano avvenuti nel 2016. La tolentinate aveva iniziato a lavorare come colf a casa di un uomo, un 63enne di San Severino. Secondo l'accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Raffaela Zuccarini, approfittando dello stato di salute debilitato dell'uomo, lo avrebbe convinto a farsi accreditare dei soldi, attraverso la stipula di prestiti.