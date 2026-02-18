Il pensionato Bertuzzi ha preso il posto di Brunori alla guida dei pensionati Cia di Imola, portando con sé un rinnovato entusiasmo e idee per migliorare i servizi sociali. La nomina è arrivata dopo una lunga fase di confronto tra i membri dell’associazione, che ora puntano a rafforzare il supporto per gli anziani del territorio.

Un nuovo volto alla guida dei pensionati agricoli imolesi e uno sguardo rivolto al futuro del welfare. Si è chiusa con il rinnovo delle cariche la nona assemblea elettiva di Anp, l’associazione dei pensionati di Cia Agricoltori Italiani Imola, che ha scelto Bruno Bertuzzi come nuovo presidente. Succede a Marta Brunori, che ha guidato l’organizzazione negli ultimi otto anni. Insieme a lui sono stati nominati anche i nuovi coordinatori delle articolazioni giovanile e femminile: Emanuele Rossini per Agia (Associazione giovani imprenditori agricoli) e Catia Samorè per Donne in campo Imola. Un segnale di unità tra generazioni, con l’obiettivo di affrontare in modo condiviso le trasformazioni che investono il mondo agricolo e la società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pensionati Cia, nuovo presidente. C’è Bertuzzi per il dopo Brunori

Pierino Liverani è il nuovo presidente dell'Associazione Pensionati di Cia RomagnaPierino Liverani è stato ufficialmente eletto nuovo presidente dell’Associazione Pensionati di Cia Romagna.

Cia Arezzo cerca il nuovo presidente: convocata l'assemblea congressualeQuesta mattina si è deciso di convocare l’assemblea congressuale di Cia Arezzo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.