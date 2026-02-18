Pensionati Cia nuovo presidente C’è Bertuzzi per il dopo Brunori
Il pensionato Bertuzzi ha preso il posto di Brunori alla guida dei pensionati Cia di Imola, portando con sé un rinnovato entusiasmo e idee per migliorare i servizi sociali. La nomina è arrivata dopo una lunga fase di confronto tra i membri dell’associazione, che ora puntano a rafforzare il supporto per gli anziani del territorio.
Un nuovo volto alla guida dei pensionati agricoli imolesi e uno sguardo rivolto al futuro del welfare. Si è chiusa con il rinnovo delle cariche la nona assemblea elettiva di Anp, l’associazione dei pensionati di Cia Agricoltori Italiani Imola, che ha scelto Bruno Bertuzzi come nuovo presidente. Succede a Marta Brunori, che ha guidato l’organizzazione negli ultimi otto anni. Insieme a lui sono stati nominati anche i nuovi coordinatori delle articolazioni giovanile e femminile: Emanuele Rossini per Agia (Associazione giovani imprenditori agricoli) e Catia Samorè per Donne in campo Imola. Un segnale di unità tra generazioni, con l’obiettivo di affrontare in modo condiviso le trasformazioni che investono il mondo agricolo e la società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
